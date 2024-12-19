EA, Xbox kullanıcıları için ücretsiz bir oyun daha sundu

EA ve Xbox, bu hafta oyuncuları sevindirecek sürprizlere devam ediyor. Salı günü Battlefield 1 Revolution oyununu ücretsiz olarak sunan platformlar, şimdi de Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition’ı Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play üyelerine ücretsiz olarak erişime açtı. Bu özel sürüm, oyunculara çok sayıda oyun içi içerik sağlıyor.

Star Wars Battlefront 2, 2017 yılında ilk çıkışında lootbox sisteminden kaynaklanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Ancak, oyunda yapılan iyileştirmeler sayesinde zaman içinde hayranlarının gönlünü kazandı ve şimdi çok oyunculu moduyla hâlâ popüler bir seçenek olmaya devam ediyor. Ayrıca tek oyunculu hikâye modu da oyuncular tarafından keşfedilmeye değer bir deneyim sunuyor.

Bu kampanya, 26 Aralık tarihine kadar devam edecek. EA, bu süreçte başka oyunları da ücretsiz sunabileceğinin sinyallerini veriyor. Özellikle Titanfall 2: Ultimate Edition’un da ücretsiz olabileceği söylentileri heyecan yarattı. Eğer bu gerçekleşirse, oyun kütüphanenizi genişletmek için harika bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Xbox konsolu kullanıcıları için bu ücretsiz oyun fırsatlarını kaçırmamak oldukça önemli. EA ve Xbox’ın sunduğu bu kampanya, yılın son günlerini oyun tutkunları için daha da özel kılmayı hedefliyor.