East Bengal 2-0 geriye düştüğü Punjab karşısında 4-2 galip geldi

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Punjab FC oldu. 21. dakikada Nihal Sudheesh ve Ezequiel Vidal’ın sağ kanattan sergilediği güzel paslaşma sonucunda Vidal’ın uzak direğe gönderdiği ortayı iyi takip eden Asmir Suljic, topu ağlarla buluşturarak Punjab FC'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü bırakmayan Punjab FC, ilk yarının sonlarında farkı ikiye çıkardı. 39. dakikada Khaiminthang Lhungdim'den gelen taç atışını ceza sahasında alan Vidal, rakip defans oyuncusu Anwar Ali'yi şaşkına çeviren çabuk ayak hareketleriyle kaleciyi yanıltarak zor bir açıdan müthiş bir şut çıkardı ve topu sol üst köşeden ağlara yolladı: 2-0.

Ancak ikinci yarıda sahaya tamamen farklı bir enerjiyle dönen East Bengal FC, pes etmedi. Takım, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Cleiton Silva’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defans oyuncusu Hijazi Maher’in kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi ve umutlandı.

9 kişi kalan East Bengal, 1 puanı kurtadı

Maçta kritik dönüşümü getiren an ise 48. dakikada Naorem Mahesh Singh'in yerine oyuna giren Vishnu Puthiya oldu. 54. dakikada Mohammed Rakip’in ceza sahasına gönderdiği top, David Lalhlansanga'ya ulaşmadan Vishnu’nun önüne düştü ve Vishnu’nun vuruşunda defanstan seken top ağlarla buluştu: 2-2.

Bu golle beraber moral bulan East Bengal FC, rakibinin defans hattına baskısını artırdı. 60. dakikada Punjab FC’nin savunma oyuncusu Suresh Meitei, Nandhakumar Sekar’ın sağ kanattan yaptığı ortada topa yanlışlıkla dokunarak kendi kalesine gol attı ve skor 3-2'ye geldi. Bu golle öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda rakibine şans tanımadı.

Punjab FC’nin 64. dakikada Lhungdim’in ikinci sarı kartın ardından on kişi kalması, East Bengal FC’nin son golünü kolaylaştırdı. 67. dakikada Vishnu Puthiya’nın sol kanattan gönderdiği ortayı iyi takip eden David Lalhlansanga, öne doğru eğilerek topu sol alt köşeye yolladı ve skoru belirledi: 4-2.

Bu tarihi galibiyetin ardından East Bengal FC, 21 Aralık’ta Jamshedpur FC ile karşılaşacak. Punjab FC ise 26 Aralık’ta Mohun Bagan Super Giant ile zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak.