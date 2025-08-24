EBB Batıkent Açık Tenis Kortları’nda yetişkinler için kayıtlar alınıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne (EBB) ait Batıkent Açık Tenis Kortları’nda yetişkinler için kayıtlar, 26 Ağustos Salı günü başlıyor.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Batıkent Açık Tenis Kortları’nda sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimler için başvurular, 26 Ağustos Salı günü saat 09.00’dan itibaren "tesisler.eskisehir.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Batıkent Açık Tenis Kortları, hem tesisin fiziki koşulları hem de sunulan eğitim hizmetleriyle memnuniyet topluyor.

Kortlardan sadece eğitim kapsamında değil, serbest kullanım saatlerinde de yararlanmak mümkün oluyor. Serbest kullanım saatleri 11.00-12.00, 16.30-17.30 ve 19.30-20.30 olarak açıklandı. Vatandaşlar, bu saatler için aynı internet sitesi üzerinden rezervasyon yaparak kortlardan faydalanabilecek.

Kayıt ve rezervasyon işlemlerine ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, "@ebbsporeskisehir" sosyal medya hesabı üzerinden ya da 0222 335 0 800 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilecek.