Ebegümecinin az bilinen yararları

İlkbahar ve yaz aylarında yol kenarlarında sıklıkla gördüğümüz ebegümeci, kendiliğinden yetişir. Asya’dan Afrika ve Avrupa’ya uzanan Malvaceae yani Ebegümecigiller familyasına ait 1500 tür ebegümeci bulunur. Büyük-küçük yapraklı türleri bulunurken mor, beyaz, pembe, vb. gibi pek çok renkte çiçeği olan ebegümeci vardır. Daha çok çay olarak tüketilen hibiskus da bir ebegümeci türüdür.

Ebegümecinin yaprakları, çiçekleri ve köklerinden yararlanılır. Yaprakları hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. Ebegümeci yaprakları çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Pişirildiğinde bamyadaki gibi bir mukus ortaya çıkar. BU nedenle koyu kıvam vermek için çorbalarda, bazen de yumurta ikamesi olarak tercih edilir.

“Ebegümecinin faydaları nelerdir?” sorusuna ebegümecide bulunan vitamin ve mineraller saymaya başlanabilir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, demir, selenyum, sodyum, iyot, B vitaminleri, A vitamini ve C vitamini içerir. Ebegümeci, yaraların iyileşmesini hızlandırmaktan vücudu enfeksiyondan korumaya kadar pek çok fayda sağlar. Ebegümecinin faydaları şöyle sıralanabilir:

İLTİHAP GİDERİCİ

Yaralanmalarda ağrı kesici etkisi olduğu düşünülen ebegümecinin yapraklarındaki kimyasallar zengin vitamin içeriğiyle yaralarda hızlı iyileşme sağlayabilir. Yara bölgesinde rahatlama yaratabilir. Bu nedenle ebegümeci, topikal baş ağrısı ilaçlarında ve yüz maskelerinde de kullanılır. Ebegümeci, yine yaralar bölgelerini bakterilerin etkilemesini önleyerek bağışıklık sisteminin korunması için yardımcı olur. Güneş yanıkları, böcek ısırıkları, kızarıklıklar konusunda da ebegümeci iltihaplanma ve şişmelerin önüne geçebilir.

SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATIYOR

Solunum güçlüğü ve göğüs sıkışmalarında gibi durumlarda da ebegümeci, rahatlatıcı olabilir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarının temizlenmesine destek olurken iltihap önleyici rolüyle boğaz şişmesi yatıştırabilir. Astım, bronşit, öksürük ve boğaz enfeksiyonlarında geleneksel olarak ebegümeci kullanılır.

GENÇ BİR CİLT İÇİN GEREKLİ

Cilt yaşlanması pek çok kişiyi rahatsız edebilir. Bu sebeple de belirli bir yaştan sonra aynaya daha çok bakmaya başlayabilirsiniz. Bu noktada ebegümeci içeren krem, jel gibi ürünler cildin genç ve daha canlı görünmesini sağlayabilir. Ebegümecinin bu gücü, cilt hücrelerine zarar veren ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olan serbest radikallerle mücadele eden bileşenlerden gelir. Ayrıca içeriğindeki A vitamini de cilde parlaklık ve genç bir görünüm verir. Saç kırılmalarına karşı da ebegümecinin faydalarından yararlanılabilir.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR

Ebegümecinin kurutulmuş çiçek ve yaprakları çay olarak tüketilir. Ebegümeci çayının faydaları en çok bağırsaklar üzerinde görülür. Ebegümeci, sindirim sistemini düzenleyebilecek, hareketsiz bağırsakları çalıştırabilecek hafif bir müshil etkisi yaratabilir. Çünkü bağırsak duvarlarının gevşemesine ve gıdaların daha iyi emilmesine olanak sağlar. Ayrıca mide asidini azaltmaya da destek olur. Ebegümeci çayı içebilirsiniz. Ancak ebegümecinin yaprakları ile ıspanak kavurması gibi yemek yapılabilir.

RAHATLATICI



Ebegümeci aynı zamanda esansiyel yağ içerir. Bu rahatlatıcı olabilir. Ebegümeci çayı ile uykuya daha kolay dalabilirsiniz. Zihin ve bedenin dinlenmesi için yardımcı olabilir. Bu etkisi sebebiyle bazı kaygı, stres ilaçlarında kullanılır. Hatta bazı diş hekimleri ebegümeci içeren anestezi ilaçlarından faydalanabilir.

AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU

Ebegümeci yapraklarından yemek yapmak için bir nedeniniz daha olabilir. Bu yapraklar diş etlerini enfeksiyonlardan koruyan anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar bileşenler içerir. Ebegümecinin içerdiği polifenoller, serbest radikallerle savaşma gücüne sahiptir ve bu sayede bakteri plaklarının oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Ebegümecinin çayı ile gargara yapabilirsiniz.

KANSER RİSKİNE KARŞI

Yeşil yapraklı sebzeler kanserden korunmada tüketilmesi gereken besinlerin arasında sayılır. Ebegümeci de koyu yeşil yapraklı bir bitki olarak bolca klorofil içerir. Klorofilin pek çok kanser türünde etkili olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Ancak en çok prostat kanseri üzerinde etkili olduğu düşünülür. Araştırmalara göre, ebegümecindeki beta-sitosterol maddesi prostat bezindeki tümörleri önleme yeteneğine sahiptir. Prostat kanseri riski taşıyan kişiler için ebegümeci koruyu bir etki gösterebilir.