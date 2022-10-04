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Eber Gölü alev alev

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nün çevresinde yangın çıktı. Alevler 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:10
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Eber Gölü alev alev

Eber Gölü alev alev
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İHA'nın haberine göre, yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. 

Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü. 

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları yangına 4 saat sonra müdahale edebildi. Dron ile havadan da görüntülenen yangın itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesi ile yaklaşık 6  saatin sonunda söndürebildi.

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