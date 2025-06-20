Eber Gölü can çekişiyor: Acil kurtarma çağrısı! Siyasi partilerden ortak destek

Efe Hasan Öğünç-Afyon-YENİÇAĞ

Afyonkarahisar Çevre ve Doğa Derneği ile Eber Gölü Kurtarma Platformu’nun Çay ilçesinde organize ettiği etkinliğe, siyasi partilerin il başkanları yoğun katılım gösterdi.

İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Zafer Partisi il başkanları ve Saadet partisi il başkan yardımcısı göle destek vermek ve çözüm arayışlarına katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldi.

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KURUMA TEHLİKESİ KAPIDA

Afyonkarahisar Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Av. Hatice Gök yaptığı açıklamada Eber Gölü'nün su seviyesindeki düşüşün endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Gök, "Maalesef su seviyesindeki düşüklük endişe verici. Eber gölü tamamen kuruma tehlikesi altında. Etkinliğimizin amacı doğamıza sahip çıkmak, gölümüzü koruma tedbirleri bakımından farkındalık oluşturmaktır. Eber Gölü'nün çığlığına ses olalım. Eber Gölü can çekişiyor. Her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı, 17 Temmuz'da düzenlenecek Göl çevresinde yürüyüş etkinliğine tüm doğa severleri davet ederek, göle sahip çıkma çağrısında bulundu.

SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK DESTEK ÇAĞRISI

Etkinliğe katılan İyi Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Mısırlıoğlu, "İl başkanlarımız, il genel mecliscilerimiz, belediye mecliscilerimiz, siyasi partilerin değerli temsilcileri, muhtarlarımız ve bölgemizin insanları bugün burada bir doğa olayı için toplanmış bulunuyoruz. Bu doğa olayına sahip çıkan burada örgütlü bir şekilde, organize bir şekilde geleceğimize ve doğamıza sahip çıkmak üzere mücadele veren tüm kardeşlerimizi kutluyorum." şeklinde konuştu. Mısırlıoğlu, siyasi farklılıkların bir kenara bırakılarak ortak hareket etme çağrısı yaparak, "Geleceğimize sahip çıkmak için hep birlikte mücadele edersek, siyasi farklılıkların tamamı, iktidarı, muhalefeti hep birlikte çalışalım .Burası hepimize hizmet veren, doğamıza oksijen veren, bölgenin o muhteşem kıyısına katkı veren bir bölgedir. Gölümüze sahip çıkmak hepimizin vazifesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eber Gölü’nde sazlık alanda yangın

Diğer muhalefet partisi il başkanlarıda yaptıkları açıklamada farkındalık etkinliğine desteklerini belirttiler.

ETKİNLİK TOPLU FOTOĞRAFLA SONLANDI

Açıklamaların ardından katılımcılar, Eber Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Etkinlik, göle sahip çıkma ve çözüm arayışlarına hız kazandırma hedefiyle sona erdi.