Eber Gölü’nde hayvanların alevlerden kaçışı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eber Gölü’nde hayvanların alevlerden kaçışı

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmındaki sazlık alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Eber Gölü’nün Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan kısmında sazlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

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Endemik bitki türleri ile birlikte birçok hayvana ev sahipliği yapan gölde çıkan yangında alevlerin zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlendi. Alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

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Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Eber Gölü, Afyonkarahisar ve Konya sınırları içerisinde kalıyor.

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