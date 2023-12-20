Ebeye görevi başında tacize tutuklama çıktı

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, mahalleye görevli gelen sağlık görevlisine taciz olayında tutuklama çıktı.

Babadağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşanan olayda; sağlık hizmeti için mahalleye gelen Gezici Aile Sağlığı Merkezinde görevli kadın doktor N.K. ve ebe Y.Y.Ö. hasta kabulüne başladı. Muayene amacıyla odaya giren 30 yaşındaki H.G., kadın doktorun gözlerinin önünde ebe Y.Y.Ö.’ye elle cinsel tacizde bulundu. Bunun üzerine ebenin yardımına vatandaşlar koştu, saldırgan dışarı çıkartıldı. Olayın şokunu atlatan "beyaz kod" alarmı verdi.



Yaşananların ardından ailesiyle birlikte geri dönen saldırgan, kendisi hakkında şikayetçi olunmaması için gezici sağlık aracına girmeye çalıştı. Kadın doktor ve cinsel saldırıya uğrayan ebe, kapının arkasına karyola ve dolapları yığarak dışarıdan içeriye girişi engellemek için önlem aldı. Yardım talebi üzerine mahalleye gelen polislere de güçlük çıkartan saldırgan H.G. gözaltına alındı.



Cinsel saldırıda bulunan H.G. ve yakınları gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine üst mahkemeye itiraz edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.