Eboue'den Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

2011-12 ve 2013-2014 sezonları arasında Galatasaray forması terleten eski futbolcu Emmanuel Eboue, Afrique Sports'a konuştu ve flaş sözler söyledi.

''GALATASARAY'A GİTMEKLE DOĞRU KARAR VERMEDİ''

Wilfried Zaha ile ilgili konuşan Eboue, "Wilfried Zaha, Galatasaray'a gitmekle doğru bir karar vermedi. Ben Türkiye'de oynadım ve orası daha çok kariyerinin sonuna yaklaşmış oyunculara hitap ediyor." dedi.

''KENDİNİ ÇOK AZ İLGİ GÖREN BİR LİGE KİLİTLEDİ''

Türkiye Ligi'ni az ilgi bören bir lig olarak değerlendiren Eboue, "Zaha, önünde daha uzun yıllar olmasına rağmen kendini çok az ilgi gören bir lige kilitledi. Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu ama kimse bundan bahsetmiyor." ifadelerini kullandı.

''BAŞKA BİR KULÜBE GİTMELİ''

Wilfired Zaha'nın İspanya Ligi'ne transfer olması gerektiğini söyleyen eski futbolcu, "Eğer telefon numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiyelerde bulunurdum. Sezon sonuna doğru neredeyse hiç oynamadı. Kendini daha fazla geliştirebileceği bir kulüp bulması onun için iyi olur. Değişim istiyorsa İspanya'ya gitmeli. Orada oyun açık ve Zaha da bunu seviyor. Bu hedef ona iyi gelebilir." sözleriyle konuşmasını tamamladı.