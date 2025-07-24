Ebrar Karakurt imaj değiştirdi! Gören dönüp bir daha baktı

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Ebrar Karakurt imaj değiştirdi! Gören dönüp bir daha baktı

Milletler Ligi'nde Japonya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Ebrar Karakurt’un yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

Milletler Ligi’nde (VNL) final etabı heyecanı sürerken A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde güçlü rakibi Japonya ile karşılaşıyor.

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Herkes kritik maça kilitlenirken 'Filenin Sultanları' sahaya ısınmak için çıktığı sırada takımın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un yeni imajı dikkat çekti. Ebrar'ın yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Her turnuvada sahadaki oyunuyla olduğu kadar dış görünüşü ve tavırlarıyla da ilgi odağı olan Karakurt, bu kez çift topuzlu ve yandan kısa traşlı saç modeliyle farklılığını bir kez daha ortaya koydu.

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