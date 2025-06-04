Ebrar Karakurt resmen döndü: Transferi açıklandı

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Ebrar Karakurt resmen döndü: Transferi açıklandı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Eczacıbaşı Dynavit'e geri döndü.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde"

Ebrar Karakurt 2023'ten bu yana Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyiyordu. Milli voleybolcu, Türkiye'den yurt dışına ilk transferini 2021'de İtalyan ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara'ya imza atarak gerçekleştirmişti.

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