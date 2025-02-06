Ebrar Karakurt Rusya'yı felç etti: Soyunma odasında tokat attı! Otoparkta otomobile saldırdı

Kaliningrad...

Haritada yerini göster deseler zorlanırız.

Rusya ana karası dışında olmasına rağmen, bu ülkeye bağlanan özerk şehir.

Almanların 2. Dünya savaşı sonrası elinden giden topraklarından..

Hikayesi ilginç.

Tarihi farklı...

Rusların en batıdaki kentinin adını Ebrar ile duyduk…



Lokomotiv Kaliningrad

Rusya kadınlar ligi takımlarından.

Güçlü, kuvvetli. Şampiyonluk ve kupa avcısı...

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt’un formasını giydiği kulüp, ülkede gündemin ilk sırasında.

Ebrar, çok tanınan sporcu.

Milli gururlarımızdan.

Öyle ki, maçlarda Ebrar’ın aldığı sayılar sonrası ‘erik dalı’ müziği çalınıyor.

Ruslar dans ediyor. İzleyince içimiz ısınıyor.

Öyle bir olay oldu ki...

Bir anda ibre terse döndü.

Ebrar, antrenmanda kendisini uyaran Yulia Brovkina ile tartışma yaşıyor.

Brovkina, sürekli smaç vuran Ebrar’ı, pas vermesi konusunda uyarıyor.

Ebrar hiç takmıyor.

Sinirlenen takım arkadaşı, ‘Türk kafası işte..” diye tepki veriyor...

Aha ipler burada konuyor.

Sözlü düello başlıyor.

Bu sözü içine sindiremeyen Ebrar, karşı atağa geçiyor..

Hocaları ve takım arkadaşları araya girip iki oyuncuyu ayrı ayrı içeri gönderiyorlar.

Kibar deyim ile; idmandan kovuluyorlar!..

Ateş sönmüyor.

Daha da alevleniyor...

Tansiyon tavan yapıyor.

İdman bitimi soyunma odasına gelen iki oyuncu arasında yine söz düellosu başlıyor.

Ebrar; takat sallıyor.

Allah’tan teğet geçiyor.

Son bir hamle ile arkadaşının saçlarına yapışıyor...

Acımasızca çekiyor.

Film gibi.

Ama gerçek...

Brovkina’da boş durmuyor, ellerini uzatıyor.

Ama elleri bomboş.

Ebrar’ın saçları kısa...

İşe yarıyor...

Yaşanan olay güçlükle bastırılıyor.

Ama Ebrar bu.

Hırsını almış değil.

Hala köpürüyor...

Çantasını alıp çıkıyor.

Tesadüf bu ya.

Otoparkta, kavga ettiği takım arkadaşının arabası ile yan yana park ettiğini görüyor.

Önce aracı tekmeliyor.

Tekme, tokat giriyor.

Yetmiyor...

Aracına biniyor. Bagajı açıp tekrar geri iniyor.

‘Bijon anahtarını’ alıyor.

Yaradana sığınıp(!) saldırıyor.

Broykina’nın lüks otosunda ne cam kalıyor, ne ayna...

Yaptığı hırçınlık görevlilerin müdahalesi ile bastırılıyor.

Kulüp olağanüstü toplantı yapıyor.

Ebrar’ın, tek yönlü İstanbul bileti hazırlanıyor...

Eğer son bir değişim olmaz ise yolculuk var.

Kulüp Başkanı Aleksandr Kosırkov, her iki oyuncunun da kadro dışı bırakılmasını istiyor.

Takımın koçu Konstantin Siderenko ise daha ılımlı yaklaştı. İkisinin de özür dileyip barışmalarından yana.

Kaptan Kseniya Parubets ise ortaya çok enteresan çözüm atmış durumda.

Parubets, takım arkadaşlarının sezon sonuna kadar prim almadan takımda kalmalarının en doğru yol olduğunu başkan ve hocasına iletti. Ayrıca araca verilen zararın, Ebrar tarafından karşılanmasını talep etti.

Her iki sporcu yazılı ve sözlü savunma verip sonucu beklemeye çekildi.

Soğuk ülkenin, sıcak gelişmesi.

Rus spor kamuoyu bu şok edici olayı manşetlere taşıyor.

Ebrar, Rusya’da estirdiği sıcak rüzgarları kaybetmişe benziyor.

Artık Sibirya soğukları kol geziyor...

Siz, siz olun öfkenize sahip olun.

Her ne olursa olsun, sakin kalmaya bakın.

Öfke ile kalkan, zarar ile oturur...