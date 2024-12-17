Ebrar Karakurt, Türkiye’ye dönme kararı aldı. İşte yeni takımı

Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Ebrar Karakurt yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Eczacıbaşı'na transfer olacağı iddia edildi.

ECZACIBAŞI'NDA SMAÇÖR OLARKA OYNAYACAK

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı'na smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı. Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, “İtalya’yı deneyimledim. Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil.” cevabını vermişti.