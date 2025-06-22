Ebrar Karakurt "Üçüncü setten sonra motivasyon kaybı yaşadık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasının 4. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bence ilk ve son set hariç sahada gerçekten iyi mücadele vardı. Brezilya'yı da tebrik ederim. İyi bir takımlar ve bunu gösterdiler. Bizden daha dirayetlilerdi. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. İlk set maça giremedik. İkinci ve üçüncü sette çok iyi mücadele ettik. Eğer 2-1 öne geçen taraf biz olabilseydik, maçın gidişatının çok farklı olacağını düşünüyorum. Bence üçüncü seti kaybettikten sonra motivasyon kaybı yaşadık. Dördüncü sette de zaten rakip rakip takım iyi oynadı ve biz de istediğim şeyleri gerçekleştiremedik.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

Yeni bir takımız. Bu takım daha 10 gündür beraber antrenman yapıyor. Önümüzde uzun yol var. Önemli olan VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası. Birbirimizle uyumumuzu güçlendirip, daha çok çalışıp, inşallah VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası’na formda gitmek istiyoruz. Destekleyemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok iyi atmosfer yaptılar. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Umarım takım halinde daha iyi oynayıp, daha güzel başarılar alırız" diye konuştu.

"FİNAL BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Milletler Ligi'nin Hollanda etabı hakkında da konuşan Karakurt, "Birkaç günlük iznimiz olacak. Daha sonrasında antrenmanlara başlayacağız. Kesinlikle Hollanda’ya daha hırslı gideceğimizi düşünüyorum. Orada da önemli maçlar var. Hollanda ayağından sonra finaller var. Final bizim için önemli. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz ama inşallah Hollanda’da 4’te 4 yapabiliriz. Finallerde de inşallah madalya ile bitirebiliriz" şeklinde konuştu.