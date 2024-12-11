Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş “Dünyanın en zengin kadın voleybolcuları” listesinde: İşte servetleri...

Türkiye’nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahada gösterdiği başarının yanı sıra, oyuncularının kişisel servetleriyle de gündemde. Uluslararası başarıları, reklam anlaşmaları ve kulüplerden aldıkları yüksek maaşlarla dikkat çeken Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, Rich Verse tarafından açıklanan “Dünyanın en zengin kadın voleybolcuları” listesine girmeyi başardı.

Ebrar Karakurt, 4,2 milyon dolarlık servetiyle listede 13. sırada, Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı. Bu başarı, yalnızca spor dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İŞTE EN ZENGİN KADIN VOLEYBOLCULAR LİSTESİ

Rich Verse, dünyanın en zengin kadın voleybolcularını sıralarken, bu yıl listede dikkat çeken iki Türk sporcu oldu. Brezilyalı yıldız Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Onu yine Brezilyalı isimler Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes takip etti.

İşte dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesi:

1- Sheilla Castro (Brezilya) – 12 milyon dolar

2- Jaqueline Carvalho (Brezilya) – 9,1 milyon dolar

3- Gabriela Guimaraes (Brezilya) – 8,8 milyon dolar

4- Thaisa Daher (Brezilya) – 7,7 milyon dolar

5- Paola Egonu (İtalya) – 7,3 milyon dolar

6- Yuliya Gerasymova (Ukrayna) – 7 milyon dolar

7- Fabi Claudino (Brezilya) – 6,9 milyon dolar

8- Kim Yeon Koung (Güney Kore) – 6,7 milyon dolar

9- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) – 6 milyon dolar

10- Samantha Bricio (Meksika) – 4,7 milyon dolar

11- Sabina Altynbekova (Kazakistan) – 4,7 milyon dolar

12- Nataliya Goncharova (Rusya) – 4,4 milyon dolar

13- Ebrar Karakurt (Türkiye) – 4,2 milyon dolar

14- Zehra Güneş (Türkiye) – 4 milyon dolar

15- Jordan Larson (Amerika) – 3,7 milyon dolar

TÜRKİYE’NİN GURURU: ZEHRA GÜNEŞ VE EBRAR KARAKURT

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine sahip. Yetenekleri, sportif başarıları ve sosyal medyada geniş kitlelere ulaşmaları, servetlerinin büyümesinde önemli bir etken oldu.

EBRAR KARAKURT’UN BAŞARILARI

4,2 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 13. kadın voleybolcusu oldu.

Yurt dışı transferiyle dikkat çeken Karakurt, İtalya’nın en prestijli kulüplerinden biri olan Novara forması giyiyor.

Cesur tarzı ve renkli kişiliğiyle yalnızca voleybolseverlerin değil, farklı kesimlerin de ilgisini çekti.

Sosyal medyada sık sık gündem olan Ebrar Karakurt, çeşitli reklam kampanyaları ve sponsorluk anlaşmalarıyla da servetini artırdı.

ZEHRA GÜNEŞ’İN BAŞARILARI

4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14. kadın voleybolcusu oldu.

VakıfBank’ın yıldız oyuncusu olarak tanınan Zehra Güneş, milli takımdaki performansıyla da büyük takdir topluyor.

Sadece spor sahasında değil, sosyal medyada da etkileyici bir takipçi kitlesine sahip olan Güneş, sponsorluk anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor.

Modellik projelerinde yer alan ve birçok marka ile iş birliği yapan Zehra Güneş, moda dünyasında da dikkat çekiyor.