Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a derbi sonrası olay yanıt: Boğaz kenarı stadyum görmek istersen...

Trendyol Süper Lig’i 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla puanını 28’e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü. Maçın ardından milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın paylaştığı gönderiye cevap verdi.

YENİLMEZLİĞİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 10’unu kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN NAMAĞLUP UNVANI SONA ERDİ

Bu sonuçla Kartal’ın namağlup unvanı da sona erdi. Bu müsabakaya kadar Beşiktaş, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup (8) serisine sahip çalıştırıcı unvanını aldı.

DEPLASMANDA YİNE KAYIP

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın, RAMS Park'taki galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞTI

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçındaki 2-1'lik skorun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Barış Alper Yılmaz, paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalp emojileri yer aldı.

EBRAR CEVAP VERDİ

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.