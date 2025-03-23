Ebrar Karakurt'tan İmamoğlu'na tam destek

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılık tarafından tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı çıktı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan da destek veren bir paylaşım geldi.

‘’HAK, HUKUK, ADALET’’

Ebrar, Barış Manço'nun 'Eğri Eğri Doğru Doğru' şarkısını kullanarak 'hak, hukuk, adalet' ve Atatürk temalı bir görsel paylaştı.