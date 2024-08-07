Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt

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Ebrar Karakurt’tan kendisine 'provokatör' diyen troll Furkan Bölükbaşı’na efsane yanıt

Ebrar Karakurt, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale kalan Filenin Sultanlarını tebrik ederken “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" yazan Furkan Bölükbaşı'na yanıtı yapıştırdı.

Ebrar Karakurt kendisine "provokatör" diyen Furkan Bölükbaşı’nın altına "Arkadaşlar kim bu lavuk?" diye yazdı.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde bir ilke imza atarak yarı finale yükselince binlerce tebrik mesajı aldı. Ancak bu mesajlardan biri direkt Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

Furkan Bölükbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını kullanarak sosyal medyada “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” sözleri ile bir paylaşım yaptı.

Ebrar Karakurt, kendisi hakkında “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" diyen Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımına “Arkadaşlar kim bu lavuk?” diyerek yorum yaptı. Ebrar Karakurt'un "Arkadaşlar kim bu lavuk?" yorumu sosyal medyada olay oldu. Dakikalar için büyük etkileşim aldı.

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LAVUK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'lavuk' kelimesi "Gereksiz konuşan kimse, önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan kimse" olarak tanımlanıyor.

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