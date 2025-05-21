Ebrar Karakurt'un yeni takımını annesi gösterdi

Vodafone Sultanlar Ligi'ne dönmeye hazırlanan Ebrar Karakurt'un yeni takımı resmi olarak açıklanmadı.

ECZACIBAŞI KAPLAN MASKOTU GÖRÜLDÜ

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ve Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giyen Karakurt'un yeni takımı tatilde annesinin bir videosuyla belli oldu. Sezonun yorgunluğunu annesiyle yaptığı tatille atan Karakurt arabasında görünen bir Eczacıbaşı kaplan maskotuyla transfer belli oldu.

Ebrar Karakurt son çektiği reklamda "Sen kazanmak için oyna, cevabı zaferlerin versin." diyerek kazandığı başarılarını sıraladı.

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