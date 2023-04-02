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Ebrar ne demek? Ebrar isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ebrar da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ebrar ne demek? Ebrar isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:00
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Ebrar ne demek? Ebrar isminin anlamı nedir?

Ebrar ne demek? Ebrar isminin anlamı nedir?
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Ebrar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ebrar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ebrar ne demek? Ebrar isminin anlamı nedir?

EBRAR NE DEMEK?

Ebrar isminin anlamı iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir. İyilikleri ve güzellikleri üzerinde taşıyan iyi kimse anlamına gelmektedir.

Ebrar’ın anlamı büyük anlam da saflığı ve temizliği ifade etmesi nedeni ile yeni doğan bebeklere sık konulmaktadır. Yeni doğan çocukların saf ve tertemiz olması neticesi ile onlara sık şekilde Ebrar ismi konulmaktadır.

EBRAR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ebrar ismi Kur’an da geçmektedir. Kur’an da geçmesi nedeni ile de sevilen isim haline gelmiştir.

İyi huylu insan olacağına ve temiz dürüst anlamlara gelmesi nedeni ile kız çocuklarına sık şekilde kullanılmaktadır. Dini açıdan da sevilmesi ve çok güzel anlamlara gelmesi neticesin de bütün toplum tarafından tercih edilmektedir.

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