Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler: En üst düzeyde ceza almalarını umuyoruz

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılması ve 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli 16 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı. Savcılık, sanıklar hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis ve meslekten men cezası talep etti. Depremde 4 yakınını kaybeden Emine Biçici, "Geç kalınmış bir karar olsa da biz adaletin bizler ölmeden yerini bulmasını istiyoruz. En üst düzeyde ceza almalarını umuyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi'ne ait Güvenç Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 96 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davada, müteahhit Ahmet Kara, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla 16 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

16 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

Bunun üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, dosyada yer alan bilirkişi raporuna göre kamu görevlilerinin "tali kusurlu" olduğu ifade edildi.

Binanın inşa edildiği dönemde, Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nün yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan ve inşa sürecinde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini gerçekleştiren Çetin Hurşitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hacı Mehmet Güner, Mehmet Dişçeken, Osman Yaşar Dağıstanlı, Melike Özdemir, Hülya Çelik, Fatih Diş, Cengiz Şirikçi, Emre Arıkan, Alper Erayman, Mehmet Enver Erdal, Mustafa Kireçci, Ali Aksoy, Mehmet Tapar ve Ahmet Tüfekçi hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri tespit edildi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, bu neticenin gerçekleşmesi durumunda bilinçli taksirle cezalandırılacağı" hükmüne atıfta bulunuldu.

Ayrıca, sanıkların yürüttükleri görevler, sahip oldukları mesleki bilgi ve sorumluluk ile Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği dikkate alındığında, eylemlerinin sonuçlarını öngörmeleri gerektiği vurgulandı. Buna rağmen, yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde denetlenmediği aktarılan iddianamede, sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasana neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapse çarptırılmalarını ve ayrıca ilgili meslekleri icradan yasaklanmalarını talep etti. Önümüzdeki süreçte kamu görevlilerinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"EN ÜST DÜZEYDE CEZA ALMALARINI UMUYORUZ"

Yıkılan binada annesini ve üç kardeşini kaybeden müşteki Emine Biçici, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Geç kalınmış bir karar olsa da biz adaletin bizler ölmeden yerini bulmasını istiyoruz. Asıl suçlular, imzayı atanlardır. Sonuçta yaşadığımız ülkede kafamıza göre işlem yapamıyoruz; bir ürün alırken bile kaç tane evrak imzalıyoruz. Kaldı ki, ev yapmak ve inşa etmek için en ince detayına kadar dikkat edilmesi gerekiyordu. Yuvamızın, bu kadar ihmalkarlık yüzünden ölümümüze sebep olmasına ortak olan herkes sorumludur. En üst düzeyde ceza almalarını umuyoruz."