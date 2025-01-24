Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davasının duruşması yapıldı. Müşteki ve sanık avukatları ek bilirkişi raporunun çelişkiler taşıdığını belirterek, yeni bir bilirkişi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyanın 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderme kararı alarak duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor.

Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nında 52 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Mesut Vahit Kazancı, Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve Nasuh Atılgan hakkında dava açıldı.

Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davasının beşinci duruşması, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Mesut Vahit Kazancı bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan ve Harun Gümüşer, tutuksuz sanık Nasuh Atılgan, depremde yakınlarını kaybedenler ve müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BİNANIN ÇÖKMESİNDE BELEDİYENİN HATASI VAR"

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, tahliyesini ve beraatini talep ederek, "Binanın çökmesinde binayı ruhsatlandıran belediyenin hatası var. Zeminin uygun olmaması, kaçak katın çıkması binanın yıkılmasında etken olmuştur. İlave kat binanın yıkılmasına sebeptir" dedi.

Tutuklu sanıklardan Harun Gümüşer ise yeni gelen bilirkişi raporunda tezatlıklar taşıdığını öne sürerek, "Statik dosyada eksiklikler olduğunu söylemektedirler. Oysa eksik olduğunu belirtikleri dosyada mevcuttur. Bu da bilirkişi raporu hazırlarken dikkate almadan incelediğini gösterir. 15 aydır tutukluyum bilirkişi raporları birbirleriyle çelişmekte. Cezaevinden olduğumdan yeterli savunma yapamamaktayım. Bilirkişi raporu hazırlarken her türlü tekniğe sahip raporu hazırlarken ben bir hesap makinası bile kullanamıyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Muhammet Karaslan da "Ek bilirkişi raporu tarafıma ulaşmadı. Bu nedenle ek bilirkişi raporunun içeriğinden haberim yok. Şimdi burda öğrendim bilirkişi raporunda kaçak katın yıkıma neden olduğunu belirtmiş. Projede ve yapım aşamasında benim herhangi bir etkim yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Depremde yaşamını yitiren Erkan Karanfil’in eşi, “Binanın çatı katını kaçak yaptılar diyorlar. Önce 1+1 yaptılar. Sonra gerisini yaptılar. Biz sadece kapılarını taktık başka bir şey yapmadık. Binanın altında kolon kestiler. Binanın altında araba satışı yapılan yerde kolonları kestiklerini duydum. Sanıkların hepsinden şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

İddia makamı, mütalaada sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Nisan 2025 tarihine erteledi.