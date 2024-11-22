Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? Ünlü ekran yüzünden dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

Ebru Baki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sözcü TV'de yaprak dökümü devam mı ediyor? sorusunu akıllara getirdi.

Sözcü TV'de yayımlanan Para Politika programının sunucusu Ebru Baki, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"BİR SÜRE AYRI KALACAĞIZ"

Bir süredir ismi TV100 ile anılan Baki, paylaşımında "özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız" ifadesini kullandı ve izleyicilerine en kısa zamanda yeniden buluşma dileğinde bulundu.

Bu açıklama, "Ebru Baki Sözcü TV'den ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Ebru Baki'nin o paylaşımı:

"Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileği ile."

Kanalın Yurt Haberler Müdürlüğü görevini üstlenen ve Ana Haber bülteni öncesi yayınlanan 3. Sayfa programını hazırlayıp sunan Damla Turgutlu Soybaş da yayınladığı mesajla kanalla yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

"YENİ YIL KAPIDA YEPYENİ UMUTLAR İLE...”

Damla Turgutlu Soybaş şu sözlerle Sözcü TV’ye veda etmişti:

Merhaba, bu kez benden haber ile geldim. Yaklaşık iki yıldır çalıştığım Sözcü TV'den kendi isteğim ile ayrıldım. Sosyal medya hesabım kilitli ve günlerdir gönderilen mesajları yeni fark ettim, kalbime dokundu. Göremeyince hasta olduğumu düşünüp bitki çayı, Ihlamur yollamak isteyenler bile olmuş... Midemde kelebekler uçtu. Samimiyet böyle bi'şey işte geçiyor bir camdan kilometrelerce öteye. Yeni yıl kapıda yepyeni umutlar ile...

BİRÇOK İSİM DE SÖZCÜ'DEN AYRILDIĞINI DUYURMUŞTU

Sözcü Gazetesi’nde kuruluşundan bu yana genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Metin Yılmaz, istifa etmişti. Yılmaz'ın ardından gazetenin yazarlarından Soner Yalçın, Aytunç Erkin, Serdal Saraç ve Neşet Şenizel de gazeteden ayrıldı.