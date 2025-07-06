Ebru evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Ebru evinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Ebru Yıldız, evinde ölü bulundu.

Olay, Fethiye'nin Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak'ta meydana geldi. Ebru Yıldız'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız'ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ebru Yıldız'ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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