Güçlü yorumu ve özel hayatıyla sürekli gündemde kalan Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

50 yaşındaki sanatçı, son pozlarıyla hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş, 2024 Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.

Ebru Gündeş, Eylül ayında sosyal medya üzerinden eşinden ayrılık kararını duyurmuştu.

Paylaşımında şu sözlere yer vermişti: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."

Ebru Gündeş, kariyerinin unutulmaz hitlerini yeniden düzenlediği “Yeniden Söylüyor” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkıları her salı dijital platformlarda paylaşan sanatçı, Nihat Odabaşı çekimlerinde yeni imajıyla poz verdi.

Değişen yüz hatları dikkat çeken Gündeş'in dudak dolgusu ve diğer estetik müdahaleleri, takipçileri tarafından fark edildi ve tanımakta zorluk çektiren bir görünüm ortaya çıktı.

SİNAN AKÇIL'DAN ŞARKI HEDİYESİ

Ünlü besteci Sinan Akçıl, D-Smart'taki “90’lar Futbol Smart” programında önemli açıklamalarda bulundu. Berke Kosova ve Semih Sezerli'nin konuğu olan Akçıl, Ebru Gündeş'e özel bir şarkı hediye ettiğini anlattı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

Akçıl, Ebru Gündeş'in doğum günü için “İyi Ki Doğmuşum” şarkısını hediye ettiğini belirterek, “Normalde doğum günü, 12 Ekim’di. ‘Ama ben 16 Aralık’ta çıkartmak istiyorum. Çünkü benim asıl doğum günüm, beyin kanaması geçirdiğim gün 16 Aralık.’ dedi. Böyle bir anlamı var. ‘İyi ki Doğmuşum.’ şarkısı geliyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni imajıyla göz kamaştıran Ebru Gündeş, bu hediyenin ardından mini şortlu pozlarını paylaştı ve "Gerçekten 'İyi ki Doğmuşum'" notunu ekledi.

Gündeş'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, Türk pop, fantezi ve arabesk müziğinin güçlü seslerinden biri olan şarkıcı, oyuncu ve televizyon kişiliğidir. 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğdu.

Çocukluğu maddi zorluklar içinde geçti; babası Remzi Gündeş ailesini terk ettiğinde 5 yaşındaydı ve annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu ile büyüdü. Eğitimini yarıda bırakarak konfeksiyon atölyesinde çalıştı.

Ses yeteneğini annesi keşfetti ve 1980'lerin sonunda müzik yapımcıları tarafından fark edildi.

Kariyerine Emel Sayın'a vokalistlik yaparak başladı. 1993'te ilk albümü Tanrı Misafiri ile büyük başarı yakaladı ve milyonlarca sattı. Ardından Tatlı Bela, Dön Ne Olur gibi albümler geldi.

1999'da Dön Ne Olur albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirerek iki ameliyat oldu, ancak sağlığına kavuşup müziğe döndü.

Kariyeri boyunca 15'ten fazla albüm çıkardı; sonuncusu 2019'da Âşık oldu ve rekor kırdı.

Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde birden fazla kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçısı seçildi. Popstar Alaturka ve O Ses Türkiye gibi programlarda jüri üyeliği yaptı.

Özel hayatıyla da gündemde kaldı: 16 yaşında Hamdi Vardar ile ardından Ömer Durak ile, 2010'da Reza Zarrab ile evlendi (kızı Alara 2011 doğumlu).

Zarrab'ın 2013'teki yolsuzluk soruşturması sonrası ilişki zorlandı. 2024'te Murat Özdemir ile kısa süren bir evlilik yaşadı ve tek celsede boşandı.

Güçlü yorumu, duygusal şarkıları (Çingenem, Fırtınalar, Yaparım Bilirsin gibi) ve sahne performanslarıyla Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor.