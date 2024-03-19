Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti

Daha önce üç kez evlenmiş ve Reza Zarrab'dan olan evliliği sonucu Alara isminde bir kızı olan Ebru Gündeş, dördüncü kez evlilik yolunda adım attı.
49 yaşındaki tanınmış şarkıcı ve 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlilik bağını kurdu.
Evlilikten sonra sevgi dolu pozlar da ortaya çıktı.
Onur Akay, ani bir kararla evlenen sanatçının 4,5 aylık hamile olduğunu öne sürdü.
“Doğruluğunu teyit ettim"
Akay, kendi internet sitesinde yer alan bir yazıda, “Doğruluğunu teyit ettim, emin bir şekilde ifade ediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.
İmam nikâhı kıyıldı
Ebru Gündeş'in hamile olduğunun anlaşılması üzerine, çiftin ilk olarak imam nikâhı kıydığı belirtildi.
Onur Akay, “Ebru Gündeş ile görüştüğüm güvenilir bir kaynaktan, Ebru'nun hamileliği hakkındaki iddiaları doğruladım. Hamilelik haberinin duyulmasıyla birlikte, çift nikâh tarihini erkene çekti.
Benim haber verdiğim tarihte de hızlıca imam nikâhı kıydılar ve bilindiği üzere resmi nikâhları da gerçekleşti.
4,5 aylık hamilelik
Haftanın ilk gününe güzel bir haberle başlayalım.
Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu size kesin bir dille bildiriyorum.” dedi.