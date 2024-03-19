Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti

Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Dubai'de iş adamı Murat Osman Özdemir ile son zamanlarda dünyaevine girdi. Sanatçının 4,5 aylık hamile olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 1

Daha önce üç kez evlenmiş ve Reza Zarrab'dan olan evliliği sonucu Alara isminde bir kızı olan Ebru Gündeş, dördüncü kez evlilik yolunda adım attı.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 2

49 yaşındaki tanınmış şarkıcı ve 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlilik bağını kurdu.

Evlilikten sonra sevgi dolu pozlar da ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 3

Onur Akay, ani bir kararla evlenen sanatçının 4,5 aylık hamile olduğunu öne sürdü.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 4

“Doğruluğunu teyit ettim"

Akay, kendi internet sitesinde yer alan bir yazıda, “Doğruluğunu teyit ettim, emin bir şekilde ifade ediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 5

İmam nikâhı kıyıldı

Ebru Gündeş'in hamile olduğunun anlaşılması üzerine, çiftin ilk olarak imam nikâhı kıydığı belirtildi.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 6

Onur Akay, “Ebru Gündeş ile görüştüğüm güvenilir bir kaynaktan, Ebru'nun hamileliği hakkındaki iddiaları doğruladım. Hamilelik haberinin duyulmasıyla birlikte, çift nikâh tarihini erkene çekti.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 7

Benim haber verdiğim tarihte de hızlıca imam nikâhı kıydılar ve bilindiği üzere resmi nikâhları da gerçekleşti.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 8

4,5 aylık hamilelik

Haftanın ilk gününe güzel bir haberle başlayalım.

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Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti 9

Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu size kesin bir dille bildiriyorum.” dedi.

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