Ebru Gündeş'in evliliğini ihanet mi bitirdi? Magazin dünyası bu aşkı konuşuyor

Birkaç hafta önce ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 1,5 yıllık evliliğini sonlandıran Murat Özdemir’in yeni aşka yelken açtığı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Ebru Gündeş’in evliliğini ihanet mi bitirdi? Gündeş’ten ayrılan iş insanı Murat Özdemir’in bir gece kulübünde ünlü bir şarkıcı ile samimi şekilde görüntülendiği iddia edildi. Haberlerin ardından akıllara ihanet sorusu geldi.
Ebru Gündeş’in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Özdemir'in şarkıcı Elif Buse Doğan ile bir gece kulübünde samimi şekilde görüntülendiği öne sürüldü.
DUBAİ’DE SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞTİ
51 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile 2024 yılında Dubai'de dünyaevine girmişti. Daha önceden de çiftin evlilik sürecinde birden çok boşanma iddiaları ortaya çıkmış Gündeş mutluyuz pozuyla iddiaları yalanlamıştı.
BOŞANMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai’de nikah masasına oturduğu Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gündeş, yaptığı paylaşımda, “fikir ayrılıkları nedeniyle” boşanma kararı aldıklarını fakat saygı ve dostluklarının bâki kalacağını açıklamıştı.
Gündeş’in paylaşımı şöyle:
“Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içerisinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim…
AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Magazinburada’nın ortaya attığı habere göre, Murat Özdemir ve türkücü Elif Buse Doğan yeni bir aşka yelken açtı.
İkilinin geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde birlikte eğlenirken görüntülendiği, Özdemir’in sevgilisinin sahne aldığı mekanda da onu yalnız bırakmadığı iddia edildi.
REZA ZARRAB’DAN DA BOŞANMIŞTI
Gündeş, 2021 yılında da Reza Zarrab’dan boşanma kararı almıştı. Gündeş ile Reza Zarrab, 2010 yılında dünyaevine girmişti.
Zarrab, özellikle Halkbank davası kapsamında ABD’de İran’a yönelik ambargoları deldiği, kara para akladığı ve banka sahtekârlığı suçlamalarıyla gündem olmuştu.
2016’da Miami’de tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmiş, daha sonra savcılıkla işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Dava sürecinde Halkbank’ın yetkilileriyle kurduğu ilişkiler ve İran ile ticaretini nasıl yönettiği mahkeme kayıtlarında tartışılan konular olmuştu.