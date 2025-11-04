Ebru Gündeş ve eski eşi Murat Özdemir'in 1,5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından, Elif Buse Doğan ile ilgili aşk iddiaları gündemi adeta yerinden sallamıştı. Doğan, sosyal medya hesabından hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

"10 GÜN ÖNCE ARKADAŞ GRUBU ARACILIĞI İLE TANIŞTIK”

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur.

"İFTİRALAR TAMAMEN YALANDIR"

Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, "boşanmaya sebep olduğum" yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm.

Sosyal medya hesabından konuya dair ilk açıklamayı yapan Elif Buse Doğan, 2. Sayfa mikrofonlarına da sözlü açıklamada bulundu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Doğan, "Bu konuyla ilgi Instagram'dan açıklama yaptım. Yaklaşık 20 gündür tanıştığım biri öyle yazılanlar gibi durumlar söz konusu değil. Bu konuyla ilgi çok konuşulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.