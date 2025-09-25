Ebru Gündeş’ten şok eden boşanma kararı! İş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de evlenmişti

49 yaşındaki Ebru Gündeş, Şubat 2024’te kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai’de nikâh masasına oturmuştu.

İDDİAYI YALANLAMIŞLARDI

Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, sık sık boşanma iddialarıyla gündeme geliyordu. Çift, geçtiğimiz aylarda bu iddiaları samimi bir fotoğrafla yalanlamıştı.

KENDİSİ AÇIKLADI

Çiftin geçtiğimiz günlerde yeni bir kriz yaşayarak boşanma kararı aldığı öne sürüldü. İddialar doğru çıktı. Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla boşanacağını duyurdu.

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE"

Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

24 Temmuz 1975’te İstanbul’da doğdu. Annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’dur. Babası Remzi Gündeş, 5 yaşındayken evi terk etti ve hiç görüşmediler.

Ankara’daki Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu’nda okudu. İstanbul’a ailesiyle gelen Ebru Gündeş, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bir süre konfeksyon işçisi olarak çalıştı, ardından Raks Neşe Müzik’in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.

İlk albümünden önce sahne deneyimi kazanmak için Emel Sayın’a vokalistlik yaptı. Kısa sürede müzik dünyasına uyum sağladı ve ilk albüm çalışmalarına başladı.

1993’te Selçuk Tekay prodüktörlüğünde, Özkan Turgay’ın aranjörlüğünde “Tanrı Misafiri” albümünü çıkardı. Bu albümle büyük başarı yakaladı ve birçok ödül aldı.

1994, 1995 ve 1996’da Kral Tv Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Kadın TSM Sanatçısı” ödülünü kazandı.

İlk albümün başarısıyla ikinci albüm “Tatlı Bela”yı 1994’te çıkardı.1995’te “Ben Daha Büyümedim” albümüyle yüksek satış rakamları elde etti. “Kurtlar Sofrası”nın ardından gelen dizi tekliflerini değerlendirdi.

1998’de Selçuk Tekay’la hazırladığı “Sen Allah’ın Bir Lütfusun” albümüyle önemli satışlar yakaladı.

1999’da “Dön Ne Olur” albümünün tanıtımı sırasında, 1 Aralık 1999’da basın önünde beyin kanaması geçirdi. Uzun süre sahnelerden uzak kalan Gündeş’in bu albümü 1 milyondan fazla sattı.

Tedavi sonrası, 11 Mart 2000’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde ilk konserini verdi ve gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği’ne bağışladı.

Popstar Alaturka’da jüri üyeliği yaptı. 2001’de yedinci albümü “Ahdım Olsun”da Türkiye’nin önde gelen söz yazarı, besteci ve aranjörleriyle çalışarak müzik piyasasında adından söz ettirdi.

2003’te “Şahane” albümü çıktı. Sekizinci albümüyle başarı ve satış grafiğini sürdürdü. 2004’te dokuzuncu albümü “Bize de Bu Yakışır”ı yayınladı.

2006’da onuncu albümü “Kaçak” çıktı; kariyerinin en verimli dönemini yaşadığını belirtti. 2008’de “Evet” albümünü çıkardı; Kızıl Mavi, Ölümsüz Aşklar, Harika gibi şarkılar hit oldu.

2011’de Taşkın Sabah’ın müzik yönetmenliğinde, Ayla Çelik, Ersay Üner, Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Şebnem Sungur, Zeynep Talu ve Sezen Aksu’nun eserlerinden oluşan “Beyaz” albümü yayınlandı.

2013-2015 yıllarında O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yaptı.2016’da ailevi nedenlerle dinlenmek istedi ve “O Ses Türkiye” jüriliğini bıraktı.

EVLİLİKLERİ:

1.Evliliği: 1990’da Hamdi Vardar ile evlendi, 1993’te boşandı.

2. Evliliği: 2002’de Ömer Durak ile evlendi, 2003’te boşandı.

3. Evliliği: 10 Şubat 2010’da Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlendi. 15 Ekim 2011’de kızı Alara doğdu.

ALBÜMLERİ:

1993 - Tanrı Misafiri

1994 - Tatlı Bela

1995 - Ben Daha Büyümedim

1997 - Kurtlar Sofrası

1998 - Sen Allah’ın Bir Lütfusun

1999 - Dön Ne Olur

2000 - Dön Ne Olur Remixes

2001 - Ahdım Olsun

2002 - Ahdım Olsun Remixes

2003 - Şahane

2004 - Bize de Bu Yakışır

2006 - Kaçak

2008 - Evet

2011 - Beyaz

2012 - 13,5

2014 - Araftayım Filmleri:1993 - Tanrı Misafiri

1995 - Fırtınalar

1997 - Deli Divane

1999 - Sen Allah’ın Bir Lütfusun

1999 - Affet Beni

2006 - İmkansız Aşk

