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Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu

Bursa'da eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Necati Gürcan (41), 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:13
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Ebru Gürcan cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
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Olay, geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Sokak’ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı.

Ağır yaralanan Ebru Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden getirilirken, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim" diye savunma yaptı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında sanığın, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talebini tekrarladı. Ebru Gürcan'ın yakınlarının avukatı, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve cezaya indirim uygulanmamasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son savunmasını yapan sanık Necati Gürcan, pişman olduğunu söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.(AA)

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