Ebru Özkan Saban'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyordu

Ebru Özkan Saban, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdilerde Can Borcu'nda "Handan" karakterine hayat veren güzel oyuncu, oyunculuk performansıyla izleyicilerini ekrana kilitliyor.

9 yıldır meslektaşı Ertan Saban ile evli olan oyuncu, "Uzun zamandır ekrandasınız ama yaş almayan oyuncuların başında geliyorsunuz. Bunun sırrı nedir?" sorusuna, "Aslında gayet olgunluğumu gösterdiğim bir yaştayım. Sadece enerji olarak daha dinamik olduğum söylenebilir. Bunun sırrı; hayat enerjim, mutluluğum, huzurum, rutinlerim, çalışma isteğim ve yaşama sevincim" diyerek içtenlikle yanıt vermişti.

“BELİRLİ BİR KALIBA SOKULMAYA ÇALIŞILIYORUZ”

Kadınlara yönelik güzellik algılarına dair görüşlerini de paylaşan Saban, "Bu algı çocuk yaşlarda başlıyor. Bunun küçük yaştan itibaren ailelerin dikkatli davranmasıyla önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz, özendirmemekte fayda var. Maalesef belirli bir kalıba sokulmaya çalışılıyoruz. Karakterize ve ırksal kimliklerimizi kaybetmemiz üzerine bir estetik algısı var. Herkes birbirine benzemeye başladı ve bu 'güzellik' olarak algılanıyor" demişti.

DAYATMAYA KARŞIYIM

Güzel oyuncu, estetik konusundaki düşüncelerini ise "Ben estetik konusunda kalıpçı değilim, 'Hayır' demiyorum. Kesin yargılarım yok. Ancak aynılaşmaya, kendinden hoşnut olmamaya dayalı bir baskı ya da dayatmaya karşıyım. Dayatılan her şeye karşıyım. Bu estetik de olur, moda da olur. Karakterlerin korunması gerektiğine inanıyorum" sözleriyle dile getirmişti.