Ebru Polat avukatlığa geri döndü! Kombini olay oldu

Şarkıları, açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, asıl mesleği olan avukatlığa geri döndü. Adliye koridorlarında yaptığı paylaşımdaki kombini sosyal medyada olay oldu.

Uzun bir aranın ardından asıl mesleği olan avukatlığa geri dönen Ebru Polat, adliye koridorlarından yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ebru-polat.jpg

ADLİYE KOMBİNİ GÜNDEM OLDU

Her paylaşımıyla dikkat çeken Polat, bu kez adliyeden yaptığı gönderiyle gündeme geldi. Adliye koridorlarında verdiği pozlarda giydiği gri pantolon ve cübbe kombini, takipçileri tarafından “alışılmışın dışında” bulundu.

Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan paylaşıma kullanıcılar, “Gri eşofman ve cübbe kombini efsane olmuş”, “Kıyafet yönergesi rafa kaldırılırsa olacağı bu” gibi yorumları yapıldı.

s-1a458cd31f40803a71fe2fb55940e47c7a1d32e8.jpg

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Eleştirilerin ardından ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar, dün adliyede üzerimde olan kumaş pantolonu eşofman sanmışsınız. Pes, sizin gözünüzü öpeyim ben” ifadelerini kullanarak iddialara yanıt verdi.

uy.webp

Polat’ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum alırken, adliyedeki kombini günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

6-001.webp

