Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 1

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim….

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 2

Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 3

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat, son olarak kalça estetiği yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 4

Estetiklerini daha orantılı olsun diye yaptırdığını söyleyen Polat, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 5

Ebru Polat, bir takipçisine verdiği yanıtla hayrete düşürdü:

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 6

“Seksi miyim yahu o kadar!”

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 7

“Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar.”

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 8

“Kabul etsem mi acaba?”

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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 9
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 10
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 11
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 12
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 13
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 14
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Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı 15
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