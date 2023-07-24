Ebru Polat'a çıplak poz vermesi için gelen müthiş teklif. Kendi bile inanamadı

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.
Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim….
Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptığı sırada, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi söyleyerek dudak uçuklattı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat, son olarak kalça estetiği yaptırmasıyla gündeme gelmişti.
Estetiklerini daha orantılı olsun diye yaptırdığını söyleyen Polat, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.
Ebru Polat, bir takipçisine verdiği yanıtla hayrete düşürdü:
“Seksi miyim yahu o kadar!”
“Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar.”
“Kabul etsem mi acaba?”