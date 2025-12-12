Eski manken ve sunucu Ebru Şancı Öztürk, dünyanın en pahalı lezzetlerinden biri olan havyarın fiyatını öğrenince sosyal medyada esprili bir paylaşım yaptı.

Şancı'nın mizahi yorumları takipçilerini ve diğer sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

Yurt dışında gördüğü havyarın fiyatını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Ebru Şancı, dudak uçuklatan rakam karşısında yaptığı esprili yorumla sosyal medyada gündem oldu.

Havyarın kilosu hakkında bilgi alırken, 250 gramlık bir porsiyonun 280 bin TL'ye ulaştığını öğrenen Şancı, bu fiyat karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Şancı, öğrendiği rakamı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşırken esprili bir dille “Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür” dedi.

Ünlü isim ayrıca havyarın albino balıktan elde edildiğini açıklayarak bu özel lezzetin yüksek maliyetine dikkat çekti.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biridir.

1980 yılında İstanbul’da doğan Ebru Şancı, genç yaşta mankenlik kariyerine adım attı ve 1990’ların sonu ile 2000’lerin başında Türkiye’nin en popüler mankenlerinden biri oldu.

Birçok moda şovu, dergi kapağı ve reklam kampanyasında yer aldı. Mankenlik kariyerinin ardından televizyonculuğa geçiş yaptı. Özellikle 2000’li yıllarda çeşitli televizyon kanallarında sunucu olarak görev aldı.

En çok hatırlanan programları arasında “Ebru Şancı ile” adlı sohbet programları ve eğlence formatları yer aldı.

Canlı yayınlarda samimi üslubu, esprili tarzı ve doğal tavrıyla izleyicilerin sevgisini kazandı.

Son yıllarda televizyon ekranlarından uzak kalsa da sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde yer alıyor.

Instagram hesabından günlük hayatından kesitler, esprili paylaşımlar ve mizah dolu yorumlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Özellikle son dönemde havyar fiyatı gibi gündem konularına yaptığı viral esprilerle tekrar dikkatleri üzerine çekiyor.

Ebru Şancı, evli ve 3 çocuk annesidir.

Özel hayatında da sade ve mütevazı bir yaşam tarzı tercih ettiği bilinir. Hem mankenlik hem de sunuculuk kariyeriyle Türk eğlence dünyasında kalıcı bir iz bırakmış bir isimdir.

