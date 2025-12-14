Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak Subay Andı olan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenin yaşadıklarının ayrıntıları, gazeteci Saygı Öztürk’ün “Biz Teğmeniz” kitabında ayrıntılı ele alındı.

Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak bitiren Ebru Eroğlu, yaşadıklarını duygusal ifadelerle anlattı. Eroğlu, kendisine gelen destek mesajlarının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek “Gerek şehit ailelerinin gerek şu an muvazzaf olan komutanlarımızın bizi arayarak ‘Bize ettiğimiz yemini hatırlattınız’ demesi beni en mutlu eden şey oldu.” dedi.

Eroğlu, Subay Andı’na “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ifadesini eklemesini de ilk kez bu kitapta açıkladığını dile getirdi.

İhraç edilen 4 erkek teğmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebiyle geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işe başlamıştı. Ebru Eroğlu ise kendisine yapılan teklifleri kabul etmeyerek hukuki sürecin sonucunu bekleyeceğini duyurmuştu.

GÜRİŞ HOLDİNG’DE ÇALIŞIYOR

Ebru Eroğlu'nun, ihraç sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde iş insanı Tevfik Yamantürk’ün sahibi olduğu Güriş Holding’de işe başladığı öğrenildi.