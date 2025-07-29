Ebru ve Eren rüya gibi düğünle dünya evine girdi

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Altınordu'da, sevilen gençlerinden Eren Duran ile Ebru Şahin, düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

EREN VE EBRU RÜYA GİBİ DÜĞÜNLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Ordu’nun Altınordu'da, merhum Erdal Duran ile Fatma Duran’ın Eren Duran ile Bediye ve Coşkun Şahin'in kızı Ebru Şahin, Gökkuşağı Düğün Salonu'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Altınordu'nun sevilen ailelerini bir araya getiren düğün, yoğun katılımla gerçekleşti. Törene katılanlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de vardı. Şanlıtürk, genç çiftle birlikte oyunlar oynayarak neşeli anlar yaşadı. Davetlilerle sohbet etti ve düğünden çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şanlıtürk, "Coşkun Şahin ve Erdal Duran’ın değerli evlatları Ebru ile Eren’in düğün merasimine katılım sağladık. Rabbim, genç çiftimize sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir ömür nasip eylesin. Allah hayırlı, uğurlu eylesin" notuyla paylaştı.

Düğün merasiminde, Eren ve Ebru Şahin çiftinin sahnedeki kalabalık grupla sergilediği oyunlar, davetlilerden büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar davetlilerle birlikte doyasıya eğlenen genç çift, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, sevdiklerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.