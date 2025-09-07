Ebru Yaşar Kayseri’de kulakların pasını sildi!

Kaynak: İHA
Ebru Yaşar Kayseri’de kulakların pasını sildi!

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, güçlü sesi ve repertuvarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

2-009.jpg

Yaşar, gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerle de gece boyunca festival alanındaki dinleyicileri coşturdu.

3-006.jpg

Ünlü sanatçı kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik" diye seslendi.

