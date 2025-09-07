Ebru Yaşar Kayseri’de kulakların pasını sildi!

Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

Yaşar, gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerle de gece boyunca festival alanındaki dinleyicileri coşturdu.

Ünlü sanatçı kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. O kadar heyecanlıyım ki hâlâ bacaklarım titriyor. Bize böyle kalabalıklar yakışır çünkü birbirimizi çok özledik" diye seslendi.