Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti. ''Ayağında kırık var''

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrilmişti.

TV100'de yer alan habere göre; Araçtan çıkarılan Tatlıses, hastaneye sevk edilmişti.

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

Ünlü Sanatçı Ebru Yaşar, trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar "Her şey yolunda, çocukları yanında. Akşama sahne alacak. Ayağında kırık var ama sahnede oturacak. Neşesi yerinde. Bayağı bir korkmuş, çok ciddi bir kaza aslında. Arkada uzanıyormuş ve arabanın içerisinde yuvarlanmış, ancak bilincini hiç kaybetmemiş" dedi.

