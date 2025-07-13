Ebru Yaşar kendine hayran bıraktı! Dillerden düşmeyenşarkılarıyla coşturdu



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da konser sahneye çıkarak dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 150 bini aşkın hayranının sevgi seliyle karşılandı.



SEVİLEN PARÇALARINA COŞKU İLE EŞLİK EDİLDİ

Van Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan sanatçı, dinleyicileriyle zaman zaman sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Konserde yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.



"VAN BENİM ÇOCUKLUĞUM DEMEK"



Unutulmaz gecede Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Bizim sahnemiz Van kahvaltısının zenginliğinde... Van benim için çok kıymetli bir yer. Van benim çocukluğum demek. Lise yıllarımda çok sık gelirdim. Van benim de memleketim sayılır. Van’a gelen bilir. Gelen de güzelliğine doymaz. Sizi anlatılamaz duygularla seviyorum. Bize şeref verdiniz. Beni sizlerle kavuşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda büyük alkış alan sanatçı sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

BURSA' DA ON BİNLER İLE BULUŞMUŞTU



Büyüleyici sesi ve kalbe dokunan şarkılarıyla Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da sahne alarak on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Son şarkısı "Sanmadan Git" i söylediği anlar sosyal medyayı yıkıp geçmişti. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada “Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için..." ifadelerini kullanmıştı.