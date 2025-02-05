Ebru Yaşar sahne şovuyla büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Yaşar sahne şovuyla büyüledi

Ebru Yaşar, sahne performansıyla adeta yıktı geçti. Türk müziğinin güçlü ismi sevenlerine müthiş bir şov sergiledi. Geçtiğimiz akşam Yeni Gazino’da sahne aldı.

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Ebru Yaşar, önceki akşam Yeni Gazino’da sahne aldı.

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Repertuvarı, şıklığı ve sahne performansı oldukça konuşuldu. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Sahnede şıklığıyla dikkat çeken isim, ‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’, ‘Yoksun’ gibi sevilen şarkılarıyla sevenlerini eğlenceli anlar yaşattı.

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Sanatçı, sahnede zaman zaman sevenleriyle sohbet etti.

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Kendisini Mersin, Van, Hatay, Almanya, İngiltere ve Dubai’ye kadar birçok yerden izlemeye gelenler olduğunu görünce seyircilerine teşekkürlerini iletti.

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