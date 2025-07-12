Ebru Yaşar yaza damga vuruyor: Dünyada yapılanları yapıyorum

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Bodrum Günay’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“BODRUM-ÇEŞME ARASINDA MEKİK DOKUYORUM”

Ebru Yaşar, yaz mevsimini en çok Bodrum’da yaşamayı sevdiğini söyledi. “Yaz denince akla Bodrum geliyor. Ben Bodrumcuyum açıkçası. Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyoruz. Ama evim burada olduğu için daha çok Bodrum’dayım. Çocuklarla birlikte geliyoruz. Ara ara Çeşme’ye de gidiyoruz. Ülkemizin diğer güzel yerlerini de gezmeye çalışıyoruz, imkân olursa yurt dışına da çıkıyoruz. İnşallah hepimiz için dinlendirici bir yaz olur.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA GİDİYORUZ”

Konserlerinin devam ettiğini söyleyen Yaşar, “Şu anda Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Bu akşam Bodrum Günay sahnesindeyiz, yarın ise Van’dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği açık hava konserinde sahne alacağım. Sanatçılar olarak şarkılarımızı dilden dile söylemek, insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu yaz çok güzel geçecek gibi görünüyor” dedi.

"BU İŞİN İLK ÖNCÜLERİNDEN BİRİ OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Yaz başında yayınladığı üç yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Ebru Yaşar, “Keyfini çıkarıyorum, yazın başından çıkardık şarkılarımızı. Ben elimden geldiği kadar şarkı çıkarmaya çalışıyorum. Dünyada yapılan bir şeyleri severek yapıyorum. Hani bu işin ilk öncülerinden biri olduğumu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Müziğe gönül vermiş müzisyen arkadaşlarla iş birlikleri yapmayı seviyorum. Onlara elimden gelen her desteği vermeye çalışıyorum” dedi.

Son dönemde müzik piyasasında çıkan şarkıları ve düetleri takip ediyor musunuz? sorusuna ise Yaşar, "Aslında güzel şeyler yapılıyor. Müzik her zaman var olan devam eden bir şey… Ben verilen bütün emeklere çok saygı duyuyorum. Sanatçı arkadaşlarımı çok seviyorum. Yapmış oldukları iş birliklerini çok takdirle tabiki takip ediyorum. Ben müziği çok seviyorum. Kendim için dinliyorum bir kere. Sabah kalkıyorum müzik açıyorum, dinlemek istiyorum. Bizim izleyicilerimiz güzel şeyler hak ediyor. Kendi fikrim adına konuşmak istersem kendi kitlem için her şeyin en kalitelisini ve en güzelini yapıyorum” dedi.

ON BİNLERE UNUTULMAZ GECE YAŞATMIŞTI

Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle konsere imzasını atmıştı. "Sanmadan Git" i söylediği anlar sosyal medyada olay olmuştu. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada “Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için..." ifadelerini kullanmıştı.

MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAMIŞTI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. Ebru Yaşar, “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı şarkılarıyla geçtiğimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.