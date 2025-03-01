Ebru Yaşar’a hayranlarından büyük jest! Öğrenciler tarafından “Yılın Kadın Şarkıcısı" seçildi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından gerçekleştirilen 17. İletişim Ödülleri yapılan tören ile sahiplerini buldu. Ebru Yaşar öğrencilerin oylarıyla Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı seçildi.

Ünlü sanatçı aldığı ödül sonrası öğrencilere teşekkür konuşması yaptı. Üniversite yıllarının çok güzel olduğunu belirten Yaşar, “Aslında okul yılları tamamen hepsi çok güzel. Belki zor zamanlar geçiyoruz. Okulda bir an evvel bitsin bu günler geçsin diye sıkça içimizden geçiriyoruz. Ama ben de bu yollardan geçmiş bir arkadaşınız olarak lütfen tadını çıkarın derim. Sonra bugünler geri dönmüyor. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz inşallah istediğiniz mesleği, sevdiğiniz mesleği gönül rahatlığı ile yaparsınız. Sizleri seviyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

“YILIN KADIN ŞARKICISI ÖDÜLÜNÜ ALDIM, MUTLUYUM”

“Genç arkadaşlarım bu ödüle layık görmüşler” diyen Yaşar, “Yılın Kadın Şarkıcısı ödülünü aldım. Tabii ki mutluyum. Her ödül bizi çok heyecanlandırıyor ve heveslendiriyor. Tekrar tekrar güzel duygular. Genç arkadaşların güzel enerjilerini görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

"YENİ ŞARKILAR SÜRPRİZ İLE GELİR"

Çıkardığı yeni şarkılarla hayranlarının gönlünde taht kuran başarılı şarkıcı, yeni şarkı beklentileri için, “Biraz ara verdim açıkçası, hem normal konser yoğunluğu oldu. Birazcık dinlenmek de istedim. Dinlendirmek de istedim. Yeni şarkılarda inşallah sürpriz ile gelir” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN AYINDA ÇALIŞMIYORUM”

Ramazan ayı dolayısıyla sahnelerine ara verdiğini belirten Yaşar, “Ramazan’da çalışmıyorum. O bir ritüelimiz oldu. Kendimize ayırdığımız bir ay. Bütün herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.