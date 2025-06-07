Ebru Yaşar’dan Antalya’da unutulmaz bayram konseri! Müjdeyi hayranlarına verdi

Bayramın ilk günü Nirvana Cosmopolitan Otel sahnesinde hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan sanatçı, hem bayram mesajı verdi hem de müzikseverlere yeni projeleri hakkında müjdeyi verdi.

“BAYRAMLAR SEVDİKLERİMİZLE OLMANIN EN GÜZEL BAHANELERİDİR”

Yaşar, bayramla ilgili duygularını, “Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel bahanesi. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” sözleriyle ifade etti.

YENİ ŞARKILAR GELİYOR: “ÇOK YAKINDA…”

Son dönemde çıkardığı “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı single’larıyla beğeni toplayan sanatçı, yeni çalışmaların da yolda olduğunu duyurdu. Yaşar, “Şarkılarımızın devamı geliyor. Planladığımız yeni eserlerimiz çok kısa bir süre içinde dinleyicilerle buluşacak” dedi.

GALATASARAY KUTLAMALARINA ÇOCUKLARIYLA KATILDI

Cannes Film Festivali dönüşü yoğun bir tempoya giren Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında da sahne aldı. Kutlamada çocukları Ebru Su ve Poyraz’la sahneye çıkan sanatçı, “Affet” adlı parçasını taraftarlarla birlikte söyledi. Yoğun istek üzerine şarkıyı ikinci kez seslendiren Yaşar, taraftarlara üçlü çektirerek geceye renk kattı. Konuyla ilgili konuşan sanatçı, “Çocuklarım Galatasaraylı. Onlarla bu mutluluğu paylaşmak, camiayı tebrik etmek istedim” ifadelerini kullandı.

SAHNE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Konserde siyah, özel tasarım sahne kostümüyle göz dolduran Yaşar, hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Özellikle “Affet”, “Yoksun” ve “Kehribar” performansları büyük beğeni topladı. Konser sonunda Antalya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, “Antalya her zaman kalbimde özel bir yere sahiptir. Bayramda burada olmak benim için çok anlamlı” dedi.

CANNES’DA KIRMIZI HALIDA ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sanatçı, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de boy göstermişti. “The Mastermind” filminin galasına katılan Yaşar, kırmızı halıdaki şıklığı ve zarafetiyle uluslararası medyada da dikkat çekti.