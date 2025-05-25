Ebru Yaşar'dan beş yıldızlık kutlama: Seni anan benim için doğurmuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Yaşar'dan beş yıldızlık kutlama: Seni anan benim için doğurmuş

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu kutlamada sahne alan sanatçılardan biri Ebru Yaşar'dı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği sanatçı, 'Seni anan benim için doğurmuş' şarkısını söyledi.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarında şarkıcı Ebru Yaşar da sahne aldı.

Sahneye 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' şarkısıyla çıkan Ebru Yaşar, ardından 2023'te Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' şarkısını ve bir hafta önce çıkardığı 'Affet' şarkısını seslendirdi.

Ebru Yaşar 1999'da çıkardığı 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' albümüyle büyük başarı kazanmıştı. Bu albüm ve albüme ismini veren şarkıyla 'Yılın Kadın Sanatçısı' ve 'Yılın Şarkısı' ödüllerini almıştı.

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