Ebru Yaşar’ın konser şıklığı sosyal medyada gündem oldu! Yeni şarkısı beğeni topladı

Kısa süre önce sevenleriyle buluşan Sanmadan Git parçasını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Büyük beğeni toplayan şarkıya on binlerce hayranı eşlik etti. Deyim yerindeyse bir müzik ziyafetinin yaşandığı konser atmosferinde şıklığı ve zerafetiyle adından söz ettiren Ebru Yaşar kendine hayran bıraktı.

Ünlü sanatçı konserinde, sevilen birçok parçasına yer verdi. Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi birçok sevilen parçanın söylendiği konserde Ebru Yaşar sahneden hayranları ile konuştu.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür

buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için. Teşekkür

ediyorum” dedi.

