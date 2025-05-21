Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı ortalığı kasıp kavurdu! On binler şarkılarına eşlik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı ortalığı kasıp kavurdu! On binler şarkılarına eşlik etti

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde Manisa'da sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar enerjisi ve sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. Yaşar'ın yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı.

Manisalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde Ebru Yaşar ile coşku dolu anlar yaşadı. Konsere katılan on binlerce kişi, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı “Affet”in yanı sıra; “Yoksun”, “Ateşten Gömlek”, “İçime Ata Ata”, “Havadan Sudan”, “Kalmam” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

EBRU YAŞAR: SİZLERLE OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLULUK DUYUYORUM

Yaşar’ın, repertuvarındaki eğlenceli eserler ise Manisalıları coşturdu. Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, “Sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum, duygulanıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz” dedi.

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2 YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. "Affet" şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, solo şarkısı "Yıllar Sonra"yı da müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

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