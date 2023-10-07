Ebu Cehil Karpuzu Eşek Hıyarı Otu zehir saçıyor, tohumu 36 kilometre hızla fışkırıyor. Canını seven bu bitkiden uzak dursun

Konya'da kendiliğinden yetişen Ebu Cehil Karpuzu ve Eşek Hıyarı Otu olarak bilinen bitkinin meyvesi zehir saçıyor. Sıklıkla yol kenarlarında veya boş arazilerde görülen bitki doktor tavsiyesi dışında kullanıldığında sağlık sorunlarına yol açıyor.

Ebu Cehil Karpuzu Eşek Hıyarı Otu zehir saçıyor, tohumu 36 kilometre hızla fışkırıyor. Canını seven bu bitkiden uzak dursun

Konya’da şehir merkezinde veya ilçelerde boş arazilerde veya yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bitki, insan sağlığına zararlı bir tür olarak biliniyor.

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ANADOLU İNSANI EBU CEHİL KARPUZU İSMİNİ VERMİŞ

Yararlı bir bitki olmadığı için Anadolu insanı bu bitkiye eşek hıyarı veya Ebu Cehil karpuzu olarak adlandırmış.

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BİTKİYİ KİMSE EKEMİYOR

Yeni Konya internet sitesinden Sibel Elmas’ın haberine göre, Konya'da hiç kimse bu bitkiyi dikemiyor veya yetiştiremiyor. Üretim alanlarının dışında, yıkılmış virane yerlerde bol miktarlarda bulunan bitki, vatandaşlar tarafından ticari veya kar amacı gütmek için yetiştirilmiyor.

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ANTİK ÇAĞLARDA KÖTÜ NİYETLE KULLANILAN BİTKİ

Bir çiçek bitkileri familyasından olan ve bu bitkinin taze meyvesi sıkıldığında, bitkinin tohumlarını da içeren mukus benzeri bir salgı fışkırtan Eşek Hıyarı, meyvesi zehirli olarak biliniyor ve antik çağlarda hamilelikte düşük yapmak için kullanıldığı söyleniliyor.

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SAKIN KULLANMAYIN! İNSANLARI ZEHİRLİYOR

Bitkinin taze sıkılmış suyu, Türkiye'de bitkisel "kocakarı ilacı'' olarak sinüzit tedavisi için doğrudan burun deliklerine uyguladıklarını belirtilen uzman, İnsan sağlığında kullanıldığında tehlikeye yol açtığını ifade etti.

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SALGI FIŞKIRTIYOR

Acı hıyar, it hıyarı veya acı kavun olarak da bilinen eşek hıyarının, taze meyvesi sıkıldığında, bitkinin tohumlarını da içeren mukus benzeri bir salgı fışkırtıyor. Bu özelliği nedeniyle, "Fışkırtan hıyar'' olarak ifade edilen bitki, içindeki tohumların kapsül patladığında 36 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor.

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ZEHİR SAÇAN BİTKİ

Sinüzit tedavisinde kullanılabildiğine dair söylentiler olsa da ciddi zararlara yol açabiliyor. Bu zararlar arasında mukoza tabakasında hasar, boğazda yanma, nefes almada güçlük oluyor. Uzman hekime danışılmadan kullanılması son derece tehlikeli olan bitki, insan sağlığını kötü etkiliyor ve çocuklardan uzak tutulması gerekiyor.

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