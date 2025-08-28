EBYÜ öğrencisi asansör boşluğuna düşerek öldü

Vaka, 26 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlimtepe’de yapımı devam eden okul inşaatında gerçekleşti. İş kazasında inşaatın 4’üncü katındaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, asansör boşluğuna düşerek yaşamını kaybetti.

Türkaslan’ın vefat haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini hüzne boğdu.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde toprağa verilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, dostlarına ve tüm EBYÜ camiamıza sabır ve metanet diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.