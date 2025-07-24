ECB, politika faizini sabit tuttu!

Düzenleme: Kaynak: AA
ECB, politika faizini sabit tuttu!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB, yılın beşinci yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda ise faizleri indirmişti.

Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

ECB'nin bu kararı, ABD'nin Avrupa Birliği’ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizlik ortamında alması dikkati çekti.

Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde, ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

ECB, geçmişte yapılan faiz indirimlerinin bu aşamada olası ekonomik gelişmelere karşı yeterli seviyede olduğu görüşüne sahip.

Son Haberler
Barış Alıcı Boluspor'da
Barış Alıcı Boluspor'da
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)