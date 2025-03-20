Ece Erken de dolandırıcıların kurbanı oldu! Sabah uyanınca şoku yaşadı

Ünlü sunucu Ece Erken de dolandırıcılık şoku yaşadı. Erken sabaha karşı kredi kartından para çekildiğini fark edince kartını kullanıma kapattı.

DOLANDIRICILARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, adına da 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, dizi çekimi sırasında kuryelerin arttığını fark edince kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

ÜNLÜ SUNUCU DA MAĞDUR OLDU

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu söyledi.

Erken, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.

Ece Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim'' ifadelerini kullandı.